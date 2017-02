IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: HempOmega-Hanfprotein-Aufgussgetränk Pro369 wird beim NBA All-Star-Wochenende präsentiert

HempOmega-Hanfprotein-Aufgussgetränk Pro369 wird beim NBA All-Star-Wochenende präsentiert

Vancouver (British Columbia), 17. Februar 2017. Naturally Splendid Enterprises Ltd. (FRANKFURT: 50N, TSX VENTURE: NSP, OTC: NSPDF) (Naturally Splendid) freut sich bekannt zu geben, dass Laguna Blends (Laguna) das HempOmega-Hanfprotein-Aufgussgetränk Pro369 beim All-Star Game der National Basketball Association (die NBA) im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Isodiol und dem Rebound Magazine präsentieren wird. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem Rebound Magazine wird Isodiol seine neue Produktreihe an hanfbasierten Hochleistungs-Aufgussprodukten für Sportler, IsoSport, beim NBA All-Star-Wochenende in New Orleans (Louisiana) präsentieren. Die Produktreihe IsoSport umfasst auch Pro369, das von Naturally Splendid formuliert wurde. Das Wochenende, an dem alle Basketball-Stars zu sehen sein werden, beginnt am Freitag, dem 17. Februar, und endet am Sonntag, dem 19. Februar. IsoSport ist stolz darauf, Teil dieses Events zu sein, und freut sich bereits auf die Unterstützung der Spieler und Fans, die beim All-Star Celebrity Game zuschauen werden.

J. Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, sagte: Wir freuen uns über das zukünftige Wachstumspotenzial von IsoSport Pro369 mit Laguna und Isodiol und sind der Auffassung, dass die neue Marketing-Strategie in Richtung eines aktiven Lebensstils hervorragend zu diesem Produkt passt. Wir sind mit der erneuerten Marketing-Aktivität und der Einführung dieses von Naturally Splendid formulierten Produktes am NBA All-Star-Wochenende sehr zufrieden.

Ray Grimm Jr., CEO von Laguna Blends, sagte: Laguna wurde kürzlich einer Umstrukturierung unterzogen und nach einer Prüfung der bestehenden Produktreihen wurde deutlich, dass wir die von Naturally Splendid entwickelten IsoSport Pro369-Produkte neu positionieren mussten. Wir freuen uns über die neuen strategischen Partnerschaften mit der Produktreihe Iso-Sport von Isodiol und sind weiterhin davon überzeugt, dass die IsoSport Pro369-Formulierungen von hervorragender Qualität für bestehende Hanfproteinmischungen sind. IsoSport Pro369 wird nun im Rahmen der Produktreihe Iso-Sport vermarktet werden, die von Marvin Washington, einem ehemaligen Spieler der National Football League (die NFL) und Superbowl-Gewinner, beworben wird. Marvin ist ein Befürworter von hanfbasierten Produkten und Marken und wird als persönlicher Botschafter für Laguna und die Produktreihe Iso-Sport fungieren.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, sagte: Das NBA All-Star Game bietet unserer eigenen HempOmega-Zutat ein internationales Publikum und internationale Anerkennung und wird Naturally Splendid dabei unterstützen, seine eigenen Marketing-Aktivitäten fortzusetzen, um HempOmega in eine Vielzahl von Produkten weltweit zu integrieren. Wir freuen uns bereits auf die Präsentation von IsoSport Pro369 von Laguna Blends und Isodiol bei diesem internationalen Event.

Wie bereits zuvor gemeldet, haben die eigens formulierten Hanfproteinmischungen, die Naturally Splendid für Laguna Blends entwickelt hat, eine Naturproduktnummer (Natural Product Number) von Health Canada erhalten. Das Gesundheitsministerium erteilte eine Produktlizenz sowie eine Naturproduktnummer (die NPN) für alle vier Pro369-Geschmacksrichtungen. Das Hanfprotein-Pulver Pro369 wurde bei Health Canada als Naturprodukt registriert, wobei folgende gesundheitsbezogenen Angaben bestätigt wurden: 1) Proteinquelle, die den Aufbau und die Reparatur von Körpergewebe unterstützt 2) Quelle von Aminosäuren, die an der Muskelproteinsynthese beteiligt sind 3) Unterstützung des Aufbaus magerer Muskeln 4) Adaptogen zur Aufrechterhaltung eines gesunden Immunsystems 5) Unterstützungstherapie zur Förderung gesunder Glucosewerte

Um eine Lizenz für den Verkauf als natürliches Gesundheitsprodukt zu erhalten, müssen die Antragsteller Health Canada detaillierte Informationen über das Produkt bereitstellen, einschließlich medizinischer Inhaltsstoffe, des Quellmaterials, Dosierungen, der Wirksamkeit, nicht medizinischer Inhaltsstoffe und der empfohlenen Anwendung(en). Die Sicherheit und die Wirksamkeit von natürlichen Gesundheitsprodukten und deren gesundheitsbezogene Angaben müssen mit umfassenden wissenschaftlichen Beweisen untermauert werden, sodass die Kunden und Health Canada sicher sein können, dass die Produkte tatsächlich sicher und wirksam sind und dass die Vorteile größer sind als die Risiken. Sobald Health Canada ein Produkt bewertet und als sicher, wirksam und qualitativ hochwertig erachtet hat, erteilt es eine Produktlizenz sowie eine achtstellige Natural Product Nummer (Naturproduktnummer - NPN).

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein facettenreiches Biotechnologieunternehmen, das eine vollkommen neue Generation an bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt zurzeit über sechs innovative Bereiche: (1) die Hanf-Superfood-Marke Natera®, die derzeit in ganz Nordamerika und Asien vertrieben wird; (2) natürliche Bio-Produkte auf Hanfbasis, die durch Chi Hemp Industries Incorporated (Chii) über das Internet vertrieben werden; (3) die Tierpflegeprodukt-Marke Pawsitive FX®; (4) den Bereich der aktiven Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis, einschließlich des zum Patent angemeldeten HempOmega®; (5) die (von POS Bio-Sciences für Naturally Splendid betriebene) über 1 m² große POS / BPC-Anlage ist in der Lage, zahlreichen Kunden bedarfsgerechte Verarbeitungslösungen auf kommerzieller Basis für biologische Materialien, wie funktionelle Nahrungsmittel und natürliche und gesunde Inhaltsstoffe, anzubieten; und (6) Cannabinoid-Nutrazeutika auf Hanfbasis. Dank seiner fortschrittlichen Technologien, seiner Branchenkenntnisse und seiner strategischen Partner ist das Unternehmen in der Lage, kundenorientierte Lösungen mit Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter info@naturallysplendid.com bzw. telefonisch unter 604-673-9573.

Für das Board of Directors:

Mr. Dave Eto CEO, Director Kontaktdaten: Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

Naturally Splendid Enterprises Ltd. #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Website: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38944 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38944&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63902 L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA63902L1004

AXC0082 2017-02-17/11:07