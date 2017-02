Zürich - Ein Drittel der Schweizer Landesfläche - rund 13'800 km² - eignet sich für den Wolf als Lebensraum. Doch nur auf rund 2'500 km² davon würde er auch geduldet. Die Gebiete, die der Wolf kurz- bis mittelfristig besiedeln könnte, liegen mehrheitlich im Jura sowie in den Bündner Alpen und im Tessin. Dies zeigt eine Studie des Instituts für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften der Universität Zürich.

In der Schweiz wurde der Wolf Ende des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Ab 1995 kehrte er auf natürliche Weise zurück, nachdem er gesetzlich unter Schutz gestellt worden war. Sein bevorzugtes Habitat zeichnet sich aus durch hohe Wildbestände, geringe Bevölkerungsdichte, mittlere Höhenlage und viel Wald. Etwa ein Drittel der Schweizer Landesfläche - rund 13'800 km² - eignet sich als Lebensraum für den Wolf. Doch verglichen mit anderen Regionen in Mitteleuropa hat sich hierzulande der Wolfsbestand auffallend langsam entwickelt. Da sich der Wolf in einer vom Menschen geprägten Landschaft wiederfindet, wird vermutet, dass für seine Ausbreitung nebst ökologischen Bedingungen auch die Akzeptanz der Bevölkerung relevant ist. Drei UZH-Forscher zeigen nun, wo in der Schweiz die Bevölkerung den Wolf duldet und er gleichzeitig ein geeignetes Habitat vorfindet.

Hohe Akzeptanz im Mittelland und Jura

Ein Drittel der 10'000 zufällig ausgewählten, in der Schweiz wohnhaften, Personen nahm an der Umfrage über die Einstellung zum Wolf teil. Mit seinen Ko-Autoren erstellte Dominik Behr daraus ein landesweites Modell für die räumliche Verteilung der Akzeptanz des Wolfs. Diese nimmt mit zunehmender Höhenlage des Wohnortes ab und ...

