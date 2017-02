Lieber Leser,

im Rahmen unserer Analyse zu US-Aktien, besonders dem Tech-Sektor, haben wir uns die Performance des NASDAQ Index angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass der technologielastige US-Index sieben Tage in Folge ein neues Allzeithoch erreichen konnte. Das ist ungewöhnlich, denn das letzte Mal als der Index sechs Tage in Folge ein neues Allzeithoch erreichte, war in 1999, zu Zeiten der Technologieblase, die dann kurz darauf platzte und den Index um 90 % nach unten riss. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...