Berlin/Münster (ots) - Für das beste studentische Projekt zur Bekämpfung von Hidden Hunger an der Elfenbeinküste gibt es 10.000 EUR zur Umsetzung. Studierende deutscher, schweizerischer und ivorischer Hochschulen können ihre Konzepte innerhalb der nächsten drei Monate beim Studierendenwettbewerb "Students4Kids - Gemeinsam gegen Hidden Hunger" einreichen und auf Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Idee hoffen.



Ausgeschrieben wird der jährliche Wettbewerb von der Assmann-Stiftung für Prävention und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die im Rahmen der gemeinsamen Initiative Students4Kids junge Menschen dazu aufrufen, neue Ideen zur Überwindung von Mangelernährung zu entwickeln.



Alle Teams werden während des gesamten Wettbewerbs bis hin zur Präsentation der Idee in Berlin begleitet und mit Know-how unterstützt. Sie erhalten für ihre Recherchen ein sechsmonatiges kostenfreies Digital-Abonnement der F.A.Z., detaillierte Hintergrundinformationen zur Vertiefung des Themas verborgener Hunger sowie unterstützende Materialien für ein erfolgreiches Projektmanagement.



Die Qualität der Konzepte im Vorjahr war so überzeugend, dass die Jury sich kurzerhand dazu entschloss, die Dotierung des Preises zu verdoppeln und somit Fördergelder in Höhe von 20.000 EUR an zwei Projekte vergab. Neben dem Preisgeld ist auch mit praxisrelevanter Unterstützung durch die Projektpartner zu rechnen. In diesem Jahrunterstützt auch die Jacobs Foundation mit ihrer besonderen Expertise in der Elfenbeinküste die Projektpartner.



Ziel ist es, studentische Ideen zu fördern, um damit einen Beitrag zur Eindämmung von verborgenem Hunger zu leisten. Denn an Mangelernährung sterben jährlich weltweit schätzungsweise drei Millionen Kinder unter fünf Jahren.



Die Anmeldung zum Wettbewerb und für das F.A.Z. Abonnement erfolgt unter www.faz.net/students4kids. Weitere Details zum Wettbewerb sind unter www.students4kids.org zu finden. Einsendeschluss ist der 14. Mai 2017.



OTS: Helliwood media & education im fjs e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122212 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122212.rss2



Pressekontakt: Projektbüro "Students4Kids - Gemeinsam gegen Hidden Hunger" c/o Helliwood media & education Telefon: +49 30 29381680 E-Mail: students4kids@helliwood.de Internet: www.students4kids.org Facebook: www.facebook.com/students4kids