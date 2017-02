Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Roche nach Jahreszahlen von 238 auf 234 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern habe er seine Gewinnprognosen je Aktie für den Schweizer Pharmakonzern leicht reduziert, schrieb Analyst David Evans in einer Studie vom Freitag. Wichtigster Kurskatalysator dürften in nächster Zeit Detailergebnisse der Brustkrebs-Studie Aphinity sein./edh/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0029 2017-02-17/11:35

ISIN: CH0012032048