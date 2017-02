Der Maispreis befindet sich seit August letzten Jahres in einer ansteigenden Tendenz. Die Saisonalitäten können dabei noch bis in den Sommer steigende Notierungen andeuten. Muss der Markt den Antrag eines mexikanischen Senators fürchten, keinen US-Mais mehr zu importieren?

Charttechnisch befindet sich der Maispreis seit Ende August in einer ansteigenden Tendenz, die aktuell 364 und 406 US-Cents beschrieben werden kann. Nachdem die Notierungen mit 380 US-Cents in dieser Woche den höchsten Stand seit Juli letzten Jahres erreichten, tendierten sie zuletzt zur Unterseite der ansteigenden Tendenz zurück. Bei 363 US-Cents sollte sich aber zudem eine Unterstützung befinden, welche die Notierungen beim Anstieg auf Kurs hält. Im saisonalen Verlauf zeigt sich beim Maispreis in den ersten Monaten des Jahres eine Tendenz zu höheren Preisen, die im Juni gipfelt. Danach kann sich die Saisonaliät umdrehen und kann zur Mitte eines Jahres ...

