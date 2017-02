Bei Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) konnte man sich zuletzt über die Fortschritte bei der Aufarbeitung des Abgasskandals freuen. Außerdem eroberten die Wolfsburger 2016 die Weltmarktspitze mit mehr als 10 Millionen verkauften Autos. Allerdings fiel der 2017er-Jahresauftakt gehörig ins Wasser. Dafür wurde die Volkswagen-Aktie am Freitag abgestraft. Die Anteilsscheine rutschten in einem schwachen Marktumfeld mit deutlichen Kursverlusten an das DAX -Ende. Zuvor hatte VW für den Monat Januar gegenüber dem Vorjahreszeitraum konzernweit einen Absatzrückgang um 4,0 Prozent auf 813.700 Fahrzeuge ausgewiesen. Die Absätze der Kernmarke Volkswagen Pkw schrumpften sogar um 4,9 Prozent auf 495.900. VW machte verschiedene Sondereffekte in China...

