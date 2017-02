Haben Sie einen Danske-Fonds im Depot? Dann könnten Sie von den anstehenden Transaktionen betroffen sein, bei denen die FCP-Teilfonds in SICAV-Teilfonds gespiegelt werden. Dahinter stehen Marketinggründe, aber auch die Interessen der Anleger.Wie die Gesellschaft in einem ausführlichen Schreiben an die Anteilseigner mitteilt, sollen die Transaktionen zum 10. März 2017 bzw. zum 17. März 2017 erfolgen. Die großangelegten Fondsübertragungen seien aufgrund rechtlicher und steuerlicher Änderungen in bestimmten Ländern und insbesondere im Vereinigten Königreich erforderlich geworden, da hierdurch die Vermarktung von Danske-Fonds weniger attraktiv geworden sei. Anleger hätten stattdessen Anlagen in Investmentgesellschaften mit variablem Kapital wie der Danske Invest SICAV vorgezogen, da sich die Änderungen hier nicht negativ auswirken. Danske Invest erwartet aufgrund dieser Entwicklung, dass sich viele Anleger aus den bisherigen Danske Invest Teilfonds zurückziehen werden. Bei sinkenden Fondsvolumina würde jedoch die Gesamtkostenquote steigen. Daher habe man sich dazu entschlossen, die SICAV-Teilfonds aufzulegen und die bisherigen Fonds in diese zu überführen. An den Portfolios der betroffenen Fonds soll sich dadurch nichts ändern. Auch die ISIN-Codes bleiben identisch. Die neue Rechtsform der Danske Invest SICAV als Investmentgesellschaft bzw. Aktiengesellschaft mit variablem Kapital soll sich ebenfalls positiv für die Anleger in Form von mehr politischen Rechten auswirken.

