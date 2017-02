Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 20.02.2017 - Erzeugerpreise, Januar 2017



Dienstag, 21.02.2017 - Öffentlicher Personenverkehr, Jahr 2016 - Gesundheitsausgaben, Jahr 2015 Zahl der Woche (11 Uhr): - Paarbeziehungen, Jahr 2015



Donnerstag, 23.02.2017 - Bruttoinlandsprodukt, detaillierte Ergebnisse, 4. Quartal 2016 - Maastricht-Defizitquote (Einnahmen und Ausgaben des Staates), Jahr 2016



Freitag, 24.02.2017 - Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex, Umsatz), Dezember 2016 - Straßenverkehrsunfälle, Dezember 2016 und Jahr 2016



