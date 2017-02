Linz - Seit November 2016 hat die Schwedische Krone zum Euro fast 6% aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Wirtschaft in Schweden laufe super und die Inflation steige. Der Grund dafür dürfte in erster Linie in den gestiegen Energiepreisen zu finden sein. Bei ihrer Sitzung am Dienstag habe die Riskbank den Leitzins unverändert bei 0,5% belassen. Auch die weithin vorhandene Bereitschaft zu Interventionen am Devisenmarkt sei bekräftigt worden, ohne allerdings ein definiertes Wechselkursziel zu nennen. Eingriffe am Markt hätten nicht das Ziel, den Kurs langfristig zu steuern, sondern lediglich ein überhitztes Aufwerten der Krone zu verhindern, solange die 2% Inflation nicht erreicht seien. Das alles scheine ein bisschen mit der Schweiz vergleichbar zu sein; allerdings basiere die Aufwertung der Krone auf stabilen Fundamentaldaten und einem gesunden Wachstumsausblick. (17.02.2017/alc/a/a)

