Abwärts dürfte es an der Wall Street zum Start am Freitag gehen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes fallen um 0,3 Prozent. Nachdem der mehrtätige Rekordlauf am Vortag seine Dynamik verloren hat, stehen die Börsenampeln nun auf Rot. Zudem dürfte das Volumen wegen des verlängerten Wochenendes ausdünnen; am Montag bleibt der Handel wegen "Washingtons Geburtstag" geschlossen. Einen Dämpfer am Vortag erbrachten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die nicht auf eine rasche Steuerreform hindeuteten. Einige Teilnehmer rechnen nun mit einer längeren Durststrecke, andere sagen indes, die "Trump-Rally" werde demnächst wieder Fahrt aufnehmen.

Bei den Einzelwerten dürfte die Aktie von Truecar deutlich nach oben laufen, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen ausgewiesen hat. Zudem hob das Unternehmen, das auf seiner Webseite Informationen um den Automarkt liefert wie Fahrzeugpreise und so Händler und potenzielle Kunden zusammenführt, den Ausblick an. Die Aktie wird noch nicht gehandelt.

Für Arista Networks geht es vorbörslich um 8,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen profitiert weiter von der starken Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und übertraf im Berichtsquartal die kursierenden Analystenschätzungen. Zudem hob Arista den Ausblick an. Vorbörslich werden noch Deere und Campbell Zahlen vorlegen.

February 17, 2017 05:46 ET (10:46 GMT)

