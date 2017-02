Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Allianz-Chef Oliver Bäte hat bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag klargestellt, dass der angekündigte milliardenschwere Aktienrückkauf und die höhere Dividende den Konzern nicht an großen Zukäufen hindern. "Wir haben trotzdem genügend finanzielle Mittel für mögliche Akquisitionen", sagte Bäte. "Es gibt keinen Trade-off zwischen Aktienrückkauf und externem Wachstum."

Die Allianz hat am Vorabend neben den soliden Geschäftszahlen für 2016 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro angekündigt, welches am Freitagmorgen begann. Es ist das Ergebnis der vor über zwei Jahren noch unter Bätes Vorgänger Michael Diekmann selbst auferlegten Regelung, das aufgelaufene und nicht genutzte Akquisitionsbudget alle drei Jahre zu prüfen und an die Aktionäre zu verteilen. Diese Frist lief Ende 2016 ab und betrifft das Budget der Jahre 2014 bis 2016. Die starre Regelung hat Bäte nun in Teilen kassiert. Er will das Budget flexibler handhaben.

Bäte betonte, bei möglichen Akquisitionen rational vorgehen zu wollen. "Wir brauchen kein krampfhaftes externes Wachstum", sagte er, die Allianz sei aber offen für Zukäufe. "Natürlich wollen wir wachsen, auch extern. Das ist aber kein Dogma. Wir wollen pragmatisch vorgehen." Akquisitionen müssten den Aktionären nutzen.

Viel ist in letzter Zeit über Großübernahmen spekuliert worden. So wurde die Allianz mit der möglichen Übernahme von Teilen des italienischen Versicherungskonzerns Generali in Zusammenhang gebracht. Dann wurde berichtet, dass die Allianz den australischen Versicherer QBE für einen zweistelligen Milliardenbetrag übernehmen will.

Zu konkreten Transaktionen wollte Bäte keine Stellungnahme abgeben. Nicht alles, was zu lesen sei, stimme, sagte der Manager. Er verwies jedoch auf das Dementi von QBE.

"Prinzipiell würden wir gern in der Sachversicherung zukaufen, gerne in Ländern, in denen wir stark präsent sind", sagte Bäte. Wichtig sei, dass dort ein Team und eine Infrastruktur vorhanden seien, um die Integration eines zugekauften Unternehmens zu stemmen. Konkrete Ziele nannte er nicht. Bei der Größe und der Finanzierung sei die Allianz flexibel.

