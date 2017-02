Das kalifornische Preisvergleichsportal für neue und gebrauchte Autos überraschte die Anleger gestern nach Börsenschluss mit einem optimistischen Ausblick; im inoffiziellen Handel legte die TrueCar-Aktie fast 14 Prozent zu.



Der Umsatz des vierten Quartals wuchs um 16,5 Prozent auf 74 Millionen Dollar an, dabei wurde der Verlust je Aktie auf 0,01 Dollar verkleinert (4 Cent besser als von Analysten erwartet).



Im laufenden Geschäftsjahr soll die Erlössumme 315 bis 320 Millionen Dollar betragen (rund 8 bis 13 Millionen Dollar mehr als zuvor extern angesetzt). Operativ peilen die Kalifornier ein EBITDA von 20 bis 24 Millionen Dollar an.



Die TrueCar-Aktie, die 2014 in der Spitze 24 Dollar markiert hatte, verteuerte sich außerbörslich um 13,96 Prozent auf 15,10 Dollar. Damit erreicht das Unternehmen einen Börsenwert von fast 1,3 Milliarden Dollar.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst