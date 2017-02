Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Allianz nach Zahlen für das vierte Quartal von 160 auf 170 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Resultate seien erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Er habe seine Gewinnschätzung je Aktie für 2017 an höhere Margenerwartungen angepasst. Trotz des Lobes für eine hohe Dividende bleibe er alles in allem aber vorsichtig mit Blick auf die Perspektiven des Versicherungskonzerns./tih/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2017-02-17/12:27

ISIN: DE0008404005