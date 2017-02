Hamburg (ots) -



Sigmar Gabriel, seit Kurzem Außenminister, spricht über seinen täglichen Kampf, Zeit für die Familie zu finden: "Auch als Politiker muss man das Recht auf ein Familienleben haben", sagt der SPD-Politiker in der aktuellen Ausgabe des Familien-Magazins NIDO (Ausgabe 03/2017, ab heute im Handel). Seine vierjährige Tochter Marie protestiere regelmäßig, wenn er morgens zur Arbeit nach Berlin aufbreche und argumentiere dann schon mal mit, "Papa, du kannst hierbleiben. Berlin ist heute abgeschlossen." Von einer guten Balance zwischen Beruf und Familie könne Gabriel nicht sprechen, "vor allem würde meine Frau nicht davon sprechen. Das ist keine faire Aufteilung, ich mache mir da nichts vor." Auch sein neues Amt als Außenminister lasse ihm nicht mehr Zeit für die Familie. "Da hat sich noch gar nichts verändert", sagt der Minister. "Aber die Hoffnung stirbt zuletzt."



