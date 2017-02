Linz - Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes in den USA ist gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflation liege bei - noch immer überschaubaren - 2,3%. Um 16:00 unserer Zeit erwarten wir den Index der Frühindikatoren, ein Indikator, der auf die BIP-Ziffern schließen lässt, so die Oberbank. Nach einer Delle in 2016 habe die Dynamik dieses Indikators wieder leicht zugelegt. Solange sich EUR/USD über der Zone 1,0460/1,0520 halte, sei weiterhin mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Die heutige Range bei EUR/USD liege zwischen 1,0580 und 1,0710. (17.02.2017/alc/a/a)

