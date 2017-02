Düsseldorf - In Argentinien sinken die Chancen zunehmend, das von der Zentralbank angestrebte Inflationsziel von 17% per Ende 2017 zu erreichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Infolge des wachsenden Lohndrucks, steigender Abgaben und Gebühren sowie einer im Jahresverlauf vermutlich wieder anziehenden Konjunktur werde die Inflation zum Jahresende voraussichtlich höher liegen. Die Analysten würden eine Teuerung von 22% in der Jahresrechnung erwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...