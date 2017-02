Zürich - Als Folge der weltweiten Finanzkrise und der internationalen Staatsschuldenkrise sehen sich die Zentralbanken in aller Welt zunehmend einem wachsenden öffentlichen Interesse ausgesetzt und müssen sich den neuen Realitäten stellen: strengere Regulierung der Finanzmärkte und Institutionen, wachsende Globalisierung und komplexere Organisationen, digitale Innovationen und zunehmender Wettbewerb um Talente. Eine umfassende Analyse dieser Entwicklungen zeichnen die Roland Berger-Experten in ihrer neuen Studienserie «New realities in central banking» nach. Weit oben auf der Agenda eines jeden Zentralbankers sollte heute das Thema digitale Währung stehen. - Aktuell werden diverse unterschiedliche Technologien und Ansätze durchsetzen. Die Etablierung von digitalen Währungen parallel zum Bargeld ist zeitnah zu erwarten, heisst es in der Studie.

Vor der Finanzkrise agierten Zentralbanken hinter den Kulissen als hoch effektive und mächtige unabhängige Institutionen. Sie sorgten für Preisstabilität und waren das Rückgrat eines reibungslos funktionierenden, nationalen Finanzsystems. Als Folge der weltweiten Finanzkrise und der internationalen Staatsschuldenkrise sehen sich die Zentralbanken in aller Welt zunehmend einem wachsenden öffentlichen Interesse ausgesetzt und müssen sich den neuen Realitäten stellen: strengere Regulierung der Finanzmärkte und Institutionen, wachsende Globalisierung und komplexere Organisationen, digitale Innovationen und zunehmender Wettbewerb um Talente. Eine umfassende Analyse dieser Entwicklungen zeichnen die Roland Berger-Experten in ihrer neuen Studienserie «New realities in central banking» nach.

Grosse Umwälzungen bei den Zentralbanken

«Die Zukunft der Zentralbanken wird von grossen Transformationen geprägt sein. Die Notwendigkeit einer umfassenden organisatorischen Professionalisierung resultiert gerade in den hochentwickelten Volkswirtschaften nicht zuletzt aus den Sparzwängen der öffentlichen Hand, den Anforderungen an Transparenz und der aggressiven Niedrigzinspolitik», ...

