Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt notieren die Indizes am Freitagmittag leicht im Minus. Insgesamt sei die Stimmung im Handel gedämpft, so ein Händler in Zürich. Die Volumen seien trotz dem "kleinen" Optionsverfall insgesamt recht dünn. Weiterhin lauerten für die Anleger eine Reihe von Gefahren, sagte der Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...