Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt notieren die Indizes am Freitagmittag leicht im Minus. Insgesamt sei die Stimmung im Handel gedämpft, so ein Händler in Zürich. Die Volumen seien trotz dem "kleinen" Optionsverfall insgesamt recht dünn. Weiterhin lauerten für die Anleger eine Reihe von Gefahren, sagte der Marktteilnehmer mit Verweis auf den Streit um die Griechenland-Schulden und die anstehenden Wahlen in verschiedenen EU-Ländern.

Zunehmend skeptisch wird von Beobachtern auch die Rekordjagd der vergangenen Tage an den US-Märkten kommentiert. Auch wenn von US-Präsident Donald Trump weiterhin grossangelegte Steuersenkungs- und Ausgabenprogramme erwartet werden, bleibe fraglich, inwieweit er damit die bereits eingepreisten Erwartungen erfüllen könne, meinte ein weiterer Kommentator. Am Schweizer Markt ist die Nachrichtenlage zum Wochenausklang derweil dünn. Für etwas Bewegung könnte am Nachmittag noch die Veröffentlichung des US-Frühindikators sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 12 Uhr um 0,17% auf 8'453,24 Punkte nach. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,32% auf 1'343,07 und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt 0,16% auf 9'257,05 Stellen nach. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Minus, acht im Plus und drei unverändert.

Die stärksten Verluste ...

