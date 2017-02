Credit Suisse: Stärke, Diversifizierung und Größe

Die Credit Suisse (WKN: 876800 / ISIN: CH0012138530 ) gab am 14. Februar 2017 die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2016 bekannt. Starke Neugeldzuflüsse in Höhe von 28,5 Milliarden Schweizer Franken im Jahr 2016 bei höheren Margen zeugen von der Stärke, Diversifizierung und Größe der Vermögensverwaltungsplattform. Der Verlust im Jahr 2016 ist mit 2,44 Milliarden Schweizer Franken zwar höher als erwartet, trotzdem wird weiterhin eine Dividende von diesmal 70 Rappen in bar oder in Aktien ausbezahlt.

Die Credit Suisse Group AG ist eine der größten Investmentbanken der Welt, welche in fünf operative Geschäftsbereiche gegliedert ist: Swiss Universal Bank, International Wealth Management, Asia Pacific, Global Markets und Investment Banking & Corporate Finance.

