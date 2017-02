Volle Geschmacksfülle und pikante Süße in Einem

Japan Corn Starch Co., Ltd. (Minato-ku, Tokio; Soichiro Kurachi, Präsident. kurz "Japan Corn Starch", oder "die Firma"), der größte Betreiber von Mais-Nassmahlwerken in Japan, hat sich in der zunehmend diversen Lebensmittelindustrie auf die Suche nach ausgezeichnetem Geschmack gemacht und sich darum bemüht, die perfekte Balance von Fruktose und Glukose in Maissirups mit hohem Fruchtzuckergehalt (high-fructose corn syrup, HFCS) zu finden (HFCS werden in eine Reihe von Softdrinks verwendet.) Das Unternehmen hat erfolgreich ein neues Produkt namens "HFCS 70" entwickelt und patentiert, das den vollen Geschmack des Glukose-Fruktose-Sirups hat, die in vielen Softdrinks verwendet werden, und gleichzeitig die pikante Süße von Fruktose aufweist. Das Produkt steht kurz vor der Markteinführung.

Seit ihrer Entwicklung vor 50 Jahren gab es bisher nur drei Varianten von HFCS: Glukose-Fruktose-Sirup, Fruktose-Glukose-Sirup und Sirup mit hohem Fruktosegehalt, die im Rahmen der Kommerzialisierung (Commoditization) kaum voneinander unterschieden wurden. Mit der Einführung von HFCS 70 möchte das Unternehmen jedoch die alten Stereotypen in der HFCS-Industrie über den Haufen werden und der Branche frischen Wind einhauchen.

Das neue Produkt von Japan Corn Starch, HFCS 70, bietet vollen Geschmacksfülle und gleichzeitig eine ausgeprägte pikante Süße. Damit kann das Produkt eine Geschmacksrichtung erzeugen, die sich von Fruktose-Glukose-Sirup, Sirup mit hohem Fruktosegehalt oder kristalliner Fruktose unterscheidet, die im Allgemeinen in Softdrinks verwendet werden, und zur Entwicklung von schmackhaften Drinks mit einer neuen Art Süße beitragen. Weil HFCS mit seiner ausgeprägten pikanten Süße trotzdem volle Geschmacksfülle bietet, eignet es sich auch für Produkte wie Gelees, die sehr stark erfrischend und sättigend sind.

Japan Corn Starch verfügt über Lizenzen, wie die erste FSSC22000 und HACCP der Branche, sowie ISO22301, der internationale Standard für und Geschäftskontinuitätsmanagement (BCMS). Des Weiteren unterzieht das Unternehmen jedes Produkt strengen Bewertungen, etwa Strahlendosismessungen mithilfe von leistungsstarken Geräten und der Quantifizierung der Geruchsstärke mit Geruchsidentifizierungsgeräten. Dies gewährleistet einen reibungslosen Vertrieb der Produkte.

Als Hersteller einer umfangreichen Palette von Stärkeprodukten wird Japan Corn Starch weiterhin zuverlässige, sichere und qualitativ hochwertige Produkte liefern, die allen Anforderungen seiner Kunden in seinem weitreichendem und gründlichen Vertriebssystem genügen.

Über das Unternehmen

Name des Unternehmens: Japan Corn Starch Co., Ltd.

Präsident: Soichiro Kurachi

Hauptgeschäftssitz: Akasaka Inter City 3F, 1-11-44 Akasaka, Minato Ward, Tokio, 107-0052

Tel: +81-3-5570-7000 (Operator)

Fax: +81-3-5570-7001

E-Mail: corn@japan-cornstarch.com

URL: http://www.nihon-cornstarch.com/english

Gegründet: 1867

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170217005312/de/

