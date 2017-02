FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr als 470 mutmaßliche Fälschungen sind auf der abgeschlossenen Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt sichergestellt worden. Damit wurden mehr als doppelt so viele Plagiate wie im Vorjahr gefunden, wie die Pressestelle des Hauptzollamts Darmstadt am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden 30 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei den Kontrollen wurden unter anderem Gläser, Messer, Koffer, Taschen, Schmuckbäume und Schüsseln konfisziert.

Die Waren stammen größtenteils aus den Ländern China, Türkei, Taiwan und Korea und sind geschützten Originalprodukten nachgemacht. Zusätzlich stellten die Beamten mehr als 230 Kataloge und CDs sicher, in denen die Piratenprodukte abgebildet waren. Die Beschuldigten mussten insgesamt 29 250 Euro Sicherheitsleistungen hinterlegen. Die Plagiate werden nach Abschluss der Verfahren vernichtet./ngu/DP/fbr

