Lufthansa-Chef Carsten Spohr will die Flugpartnerschaft mit Etihad auf bestimmte Strecken begrenzen, die die Lufthansa alleine nicht anfliegen will. "Tatsache ist, dass es Destinationen gibt, die wir nicht anbinden können", sagte Spohr in einem Interview mit dem "Manager Magazin" am Freitag. Dazu zählten etwa Fluge in das Golf-Emirat Abu Dhabi.

