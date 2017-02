Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag kündigt im Interview eine harte Gangart gegen deutsche Manager an. Die Märkte, sagt er, regulieren sich eben nicht selbst.

WirtschaftsWoche Online: Herr Oppermann, hat die heutige Generation von Managern und CEOs das Gefühl für Anstand und das richtige Maß verloren?Herr Thomas Oppermann: Ja, das scheint so zu sein. Vor allem wenn Gewinne sinken und Beschäftigte entlassen werden, sorgt es bei vielen für Unverständnis, wenn variable Vergütungen, Boni und Pensionszusagen weiter in Millionenhöhe gezahlt werden. Ich will keine Neiddebatte schüren, sondern an Maß und Mitte appellieren. Zu Zeiten des Wirtschaftswunders hatten wir auch erfolgreiche und starke Manager - die haben allerdings nur das 15- bis 20-fache des durchschnittlichen Facharbeiters verdient. Warum heute den Vorständen das 50-bis 100-fache bezahlt wird, ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich kann nicht erkennen, dass die Leistung der Manager im Vergleich zu Facharbeitern exponentiell so gestiegen ist. Wenn Topmanager sich selbst im Übermaß die Taschen füllen, entspricht das nicht der Führungsverantwortung und Vorbildfunktion, die sie haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...