Frankfurt - Dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist es gelungen, den seit September bestehenden Abwärtstrend, der in dieser Woche bei 163,80 verläuft, zu überwinden, so die Analysten der Helaba.Da es auch zu einem Anstieg über die bei 164,30 verlaufende 200-Tages-Linie (Tageschart) und die Hürden bei 164,45/46 gekommen sei, stehe einem Test des Jahreshochs bei 164,94 nichts mehr im Wege. Im Wochenchart stehe der MACD auf Kauf und im Tageschart habe sich die Lage ebenfalls aufgehellt. Nur der niedrige Wert des ADX lasse Zweifel an einem neuen Trend nach oben aufkommen. (17.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...