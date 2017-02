Liebe Leser,

Barrick Gold hat am Mittwoch die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2016 und damit auch für das Gesamtjahr 2016 veröffentlicht. Und hier die Eckdaten - ich beziehe mich dabei auf die Angaben des Unternehmens zum Gesamtjahr: 2016 hat Barrick Gold insgesamt 5,52 Mio. Feinunzen Gold produziert. Die Produktionskosten lagen bei 798 Dollar je Feinunze (= "cost of sales") bzw. 730 Dollar ("all in sustaining costs").

Welche der beiden Kennzahlen man auch nimmt - sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...