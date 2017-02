Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs hat in der vergangenen Woche seine seit Mitte Dezember bestehende Erholung korrigiert. In dieser Woche setzte er diesen Trend fort, drehte jedoch am Mittwoch wieder nach oben und durchbrach damit sogar innerhalb von wenigen Stunden den Abwärtstrend sowie die zuvor unterschrittene, relevante horizontale Unterstützungszone zwischen 1,058-1,060 US-Dollar je Euro. Was war passiert?

US-Daten und Yellen Rede abgefrühstückt

Wir haben bereits darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...