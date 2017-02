Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es zum Wochenschluss etwas nach unten. Bereits seit Tagen ist zu erkennen, dass die Luft nach oben dünn ist. Auch die Wall Street hat ihren Rekordlauf erst einmal unterbrochen. Zudem dürften sich die Investoren die Frage stellen, welche Impulse der US-Präsident Donald Trump für die heimische Wirtschaft noch liefern kann. Auch an der Wall Street dürften sich die Käufer zurückhalten, am Montag bleibt die Wall Street wegen "Washingtons Geburtstag" geschlossen.

Am Mittag kommt es zu teils heftigen Bewegungen, die dem kleinen Verfalltermin am Terminmarkt zugeschrieben werden. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 11.741 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.297 Punkte nach unten.

Ein Blick auf die Sektoren und die Börsenplätze zeigt, dass die Investoren das Risiko herunterfahren. So legen der defensive Sektor der Lebensmittel zu, auch Pharmawerte notieren mehrheitlich mit grünen Vorzeichen. Auf der anderen Seite werden die Aktien der Automobilhersteller wie auch Aktien der Technologiebranche verkauft. Bei den Länderbörsen zählen Mailand und Paris zu den Schlusslichtern.

Weder aus dem Devisenhandel noch von den Anleihen- oder Rohstoffmärkten gibt es größere Impulse für Aktien. Der Euro notiert am Mittag mit 1,0650 wenig verändert zum Dollar. Wie die Commerzbank anmerkt, sei die Dollar-Stärke in den vergangenen Tagen spürbar unter Druck geraten. Die Analysten verweisen auf die "chaotischen" Zustände in der US-Administration, die zunehmend zur Belastung für den Dollar zu werden drohten.

Allianz und Aegon stützen Versicherungssektor

Aus dem Versicherungssektor haben Allianz und Aegon ihre Geschäftszahlen vorgelegt. "Milliardenschwerer Aktienrückkauf, höhere Dividende, starkes Schlussquartal - was will man mehr?", kommentiert ein Händler die Zahlen der Allianz. Wie die DZ Bank anmerkt, hat der operative Gewinn in allen drei Sparten die Erwartungen übertroffen. Zugleich habe sich die Solvency-II-Ratio deutlich verbessert.

Auch Aegon hat sich im vierten Quartal 2016 gut geschlagen. Allerdings hat hier die Steuerquote zu einem positiven Einmaleffekt geführt und zum guten Ergebnis beigetragen. Die Dividende liegt hier bei 0,26 Euro für das Jahr, und trifft damit die Markterwartung. Aegon verlieren nach anfänglichen Gewinnen 3 Prozent, Allianz legen dagegen um 2,5 Prozent zu.

Bei Stada stehen die Käufer Schlange

Anhaltende Übernahmegerüchte lassen die Stada-Aktien um 1,7 Prozent steigen. Ein dritter Bieter hat Interesse an einem Kauf des Generikaherstellers bekundet. Dieser soll 58 Euro je Anteilsschein bzw 4 Milliarden Euro für das Unternehmen bieten. Das Manager Magazin will aus "Quellen" wissen, dass es sich bei diesem dritten Bieter um Bain Capital handelt.

Nehme man noch das vom Börsenbrief Platow ins Spiel gebrachte Biotech-Unternehmen Mylan hinzu, gebe es möglicherweise vier Interessenten für den Generika-Hersteller, sagt ein Händler. Mylan sei ein strategisches Interesse zu unterstellen und mithin ein höherer Kaufpreis mit Blick auf zu hebende operative Synergien. Es könne also sein, dass sich der Stada-Kurs "allmählich hochschaukelt".

Astrazeneca steigen nach positiven Phase-III-Studienergebnisse für das Krebsmedikament Lynparza. "Dem Medikament wird ein Umsatzpotenzial von bis zu etwa 1,5 Milliarden Dollar unterstellt", sagt ein Händler. Der Analyst seines Hauses habe einer Zulassung für den Einsatz bei Brustkrebs eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent beigemessen. "Diese Ziffer dürfte der Markt nun deutlich nach oben schrauben", heißt es. Die Aktie legt um 2,2 Prozent zu.

Bei Essilor stehe zwar die angestrebte Fusion mit Luxottica aus Sicht des Marktes "eindeutig im Rampenlicht", sagt ein Händler. Der Ausblick auf 2017 und die Dividende für 2016 sollten eigentlich en Aktienkurs stützen. Essilor hat für 2017 ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. "Wir haben mit einer vorsichtigeren Prognose von 3,5 Prozent gerechnet nach wiederholten Enttäuschungen", sagt der Händler. Die Aktie verliert dennoch 0,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.297,17 -0,42 -13,87 0,20 Stoxx-50 3.055,52 -0,09 -2,84 1,49 DAX 11.741,08 -0,14 -16,16 2,26 MDAX 23.284,17 -0,06 -13,35 4,94 TecDAX 1.885,66 -0,26 -4,96 4,08 SDAX 10.040,07 -0,28 -27,76 5,47 FTSE 7.294,46 0,23 16,54 2,12 CAC 4.865,83 -0,69 -33,63 0,07 Bund-Future 164,38 0,63 0,15 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0646 -0,25% 1,0672 1,0675 +1,2% EUR/JPY 120,2388 -0,59% 120,9559 120,85 -2,2% EUR/CHF 1,0638 -0,07% 1,0646 1,0656 -0,7% EUR/GBP 0,8572 +0,38% 0,8539 1,1710 +0,6% USD/JPY 112,95 -0,35% 113,35 113,23 -3,4% GBP/USD 1,2419 -0,62% 1,2497 1,2500 +0,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,15 53,36 -0,4% -0,21 -2,8% Brent/ICE 55,34 55,65 -0,6% -0,31 -3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,34 1.239,08 +0,2% +2,26 +7,8% Silber (Spot) 18,04 18,10 -0,3% -0,06 +13,3% Platin (Spot) 1.015,00 1.013,00 +0,2% +2,00 +12,3% Kupfer-Future 2,70 2,72 -0,8% -0,02 +7,6% ===

