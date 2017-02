Hamburg (ots) - "De Tiet löppt" beim größten plattdeutschen Schreibwettbewerb im Norden: Noch bis Dienstag, 28. Februar, können Autorinnen und Autoren eine plattdeutsche Geschichte zum Thema "Löppt?!" einreichen. "Löppt?!" ("Läuft?!"): Wohl jeder kennt diese Frage und auch Situationen, in denen sie gestellt wird. Deshalb ist "Löppt?!" auch das Thema des diesjährigen plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal", zu dem der NDR gemeinsam mit Radio Bremen und dem Hamburger Ohnsorg-Theater aufruft. Mitmachen lohnt sich: Auf die fünf Gewinner wartet ein Preisgeld von mehr als 5000 Euro. Zudem werden die 25 schönsten Geschichten im Juni dieses Jahres als Buch erscheinen. Zum ersten Mal gibt es auch einen mit 400 Euro dotierten "Ü 18"-Preis. Das "Ü" ist natürlich platt und steht für "ünner", also unter 18 Jahren.



Eingereicht werden kann eine niederdeutsch verfasste Kurzgeschichte zum Thema "Löppt?!", die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Sie darf nicht länger als zwei DIN A4 Seiten sein (Schriftgröße 12 Punkt, 1,5zeilig) und muss bis Dienstag, 28. Februar (Poststempel), geschickt werden an:



NDR 1 Welle Nord, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 3452, 24033 Kiel; oder NDR 1 Niedersachsen, Stichwort "Vertell doch mal!", 30045 Hannover; oder NDR 90,3, Stichwort "Vertell doch mal!", 20140 Hamburg; oder NDR 1 Radio MV, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 110144, 19001 Schwerin; oder Radio Bremen, Stichwort "Vertell doch mal!", 28100 Bremen;



oder per Mail an vertell@ndr.de bzw. vertell@radiobremen.de.



Die vier Radio-Landesprogramme des Norddeutschen Rundfunks rufen bereits zum 29. Mal zusammen mit Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater zu dem plattdeutschen Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" auf.



Weitere Informationen auf www.NDR.de/sh und www.radiobremen.de



