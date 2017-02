KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Energiekonzern EnBW baut einen riesigen Windpark in der Nordsee. Bis zum August 2019 sollen 71 Windräder mit einer Gesamtleistung von insgesamt rund 500 Megawatt errichtet werden und ans Netz kommen, teilte der drittgrößte deutsche Versorger am Freitag in Karlsruhe mit. Pro Jahr könnten mit dem erzeugten Strom rechnerisch 560 000 Haushalte versorgt werden. Die Anlagen baut und liefert wie bereits bekannt der Elektrokonzern Siemens. EnBW stemmt das Vorhaben gemeinsam mit dem kanadischen Öl- und Gaskonzern Enbridge, die Investitionskosten von 1,8 Milliarden Euro teilen sich die beiden Firmen. Es sei eine der größten Investitionsentscheidungen in der Unternehmensgeschichte, sagte EnBW-Chef Frank Mastiaux./wdw/DP/stb

ISIN DE0007236101 DE0005220008

AXC0120 2017-02-17/13:29