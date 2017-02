DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen Washingtons Geburtstag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.340,80 -0,20% +4,68% Euro-Stoxx-50 3.295,47 -0,47% +0,15% Stoxx-50 3.054,50 -0,13% +1,46% DAX 11.729,90 -0,23% +2,17% FTSE 7.295,02 +0,24% +2,13% CAC 4.862,79 -0,75% +0,01% Nikkei-225 19.234,62 -0,58% +0,63% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,39 +64

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 53,36 -0,4% -0,23 -2,8% Brent/ICE 55,37 55,65 -0,5% -0,28 -3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,22 1.239,08 +0,3% +3,14 +7,9% Silber (Spot) 18,04 18,10 -0,3% -0,06 +13,3% Platin (Spot) 1.016,10 1.013,00 +0,3% +3,10 +12,5% Kupfer-Future 2,70 2,72 -0,8% -0,02 +7,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Abwärts dürfte es an der Wall Street zum Start am Freitag gehen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes fallen um 0,3 Prozent. Nachdem der mehrtätige Rekordlauf am Vortag seine Dynamik verloren hat, stehen die Börsenampeln nun auf Rot. Zudem dürfte das Volumen wegen des verlängerten Wochenendes ausdünnen; am Montag bleibt der Handel wegen "Washingtons Geburtstag" geschlossen. Einen Dämpfer am Vortag erbrachten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die nicht auf eine rasche Steuerreform hindeuteten. Einige Teilnehmer rechnen nun mit einer längeren Durststrecke, andere sagen indes, die "Trump-Rally" werde demnächst wieder Fahrt aufnehmen. Bei den Einzelwerten dürfte die Aktie von Truecar deutlich nach oben laufen, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen ausgewiesen hat. Zudem hob das Unternehmen, das auf seiner Webseite Informationen um den Automarkt liefert wie Fahrzeugpreise und so Händler und potenzielle Kunden zusammenführt, den Ausblick an. Die Aktie wird noch nicht gehandelt. Für Arista Networks geht es vorbörslich um 8,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen profitiert weiter von der starken Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und übertraf im Berichtsquartal die kursierenden Analystenschätzungen. Zudem hob Arista den Ausblick an. Vorbörslich werden noch Deere und Campbell Zahlen vorlegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es zum Wochenschluss etwas nach unten. Bereits seit Tagen ist zu erkennen, dass die Luft nach oben dünn ist. Auch die Wall Street hat ihren Rekordlauf erst einmal unterbrochen. Zudem dürften sich die Investoren die Frage stellen, welche Impulse der US-Präsident Donald Trump für die heimische Wirtschaft noch liefern kann. Aus dem Versicherungssektor haben Allianz und Aegon ihre Geschäftszahlen vorgelegt. "Milliardenschwerer Aktienrückkauf, höhere Dividende, starkes Schlussquartal - was will man mehr?", kommentiert ein Händler die Zahlen der Allianz. Auch Aegon hat sich im vierten Quartal 2016 gut geschlagen. Die UBS nennt das Übertreffen der Gewinnprognose zwar "kursstützend"; allerdings sei die Solvenzquote im Nichtlebensgeschäft um 13 Prozentpunkte gefallen. Zudem habe es von Aegon keine Details zur Erwirtschaftung von Cash in den einzelnen Segmenten gegeben. Aegon verlieren nach anfänglichen Gewinnen 3 Prozent, Allianz legen dagegen um 2,5 Prozent zu. Anhaltende Übernahmegerüchte lassen die Stada-Aktien um 1,7 Prozent steigen. Ein dritter Bieter hat Interesse an einem Kauf des Generikaherstellers bekundet. Astrazeneca steigen nach positiven Phase-III-Studienergebnisse für das Krebsmedikament Lynparza um 2,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0646 -0,25% 1,0672 1,0675 +1,2% EUR/JPY 120,2067 -0,62% 120,9559 120,85 -2,2% EUR/CHF 1,0637 -0,08% 1,0646 1,0656 -0,7% EUR/GBP 0,8574 +0,40% 0,8539 1,1710 +0,6% USD/JPY 112,91 -0,38% 113,35 113,23 -3,4% GBP/USD 1,2415 -0,65% 1,2497 1,2500 +0,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einer insgesamt holprigen Börsenwoche haben zum Wochenausklang in Ostasien Gewinnmitnahmen und die Suche nach sicheren Häfen dominiert. Händler verwiesen dazu auch auf die US-Vorgaben, wo die Trump-Rally am Donnerstag zunächst abebbte. In Seoul drückten Kursverluste beim Indexschwergewicht Samsung den Kospi leicht ins Minus. Die Samsung-Aktie verlor 0,4 Prozent, nachdem der Erbe und inoffizielle Chef des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong, im Zuge neuer Vorwürfe im Korruptionsskandal um die entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye inhaftiert worden war. In Tokio bewegte sich der Nikkei-Index im Bereich eines Sechstagestiefs. In Schanghai hatte das Marktbarometer anfangs noch zugelegt, ehe besonders bei konjunktursensiblen Aktien Gewinnmitnahmen einsetzten. In Singapur stiegen die Kurse dagegen, nachdem das Wirtschaftswachstum dort im Schlussquartal 2016 deutlich stärker ausgefallen war als gedacht. Für die Sharp-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben. Das Elektronik-Unternehmen hatte angekündigt, dass der Verlust im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich niedriger als bislang gedacht ausfallen wird. Einen Kurssprung um 9,3 Prozent machten Trend Micro nach Bekanntgabe eines Nettogewinnanstiegs um 15 Prozent. Toshiba rutschten um 9,2 Prozent ab auf ein Elfmonatstief, erneut belastet von Sorgen um die finanzielle Lage des Konzerns im Umfeld riesiger Abschreibungen auf eine US-Kraftwerkstochter.

CREDIT

Nach der kleinen Konsolidierung an Europas Kreditmärkten am Donnerstag engen sich am Freitag die Spreads überwiegend wieder ein. Die Ausweitung vom Vortag ist nach Einschätzung der Commerzbank irreführend, denn die Nachfrage nach Credits seitens der Investoren ist weiter hoch. Die Emission der 10-jährigen Anleihe von Smiths Group sei 6-fach überzeichnet gewesen. "Dies zeigt, dass im Tagesgeschäft die CSPP-bedingte Knappheit die größte Herausforderung für Anleger bleibt", heißt es. Daran sollte sich kurzfristig nichts ändern, was Cash-Spreads in einer relativen engen Spanne halten dürfte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz-Chef: Aktienrückkäufe kein Hindernis für Übernahmen

Allianz-Chef Oliver Bäte hat bei der Bilanzpressekonferenz klargestellt, dass der angekündigte milliardenschwere Aktienrückkauf und die höhere Dividende den Konzern nicht an großen Zukäufen hindern. "Wir haben trotzdem genügend finanzielle Mittel für mögliche Akquisitionen", sagte Bäte. "Es gibt keinen Trade-off zwischen Aktienrückkauf und externem Wachstum."

Daimler schaltet beim Smart in den USA auf rein elektrisch um

Daimler läutet beim Smart eine riskante Kehrtwende in den USA ein. Die angeschlagene Sparte soll bald nur noch elektrisch betriebene Wagen herstellen. Der Schachzug kommt zu einer Zeit ausgeprägt schwacher Nachfrage nach E-Autos und Kompaktwagen sowie Absatzrekorden für Pickups und SUVs. Die Marke Smart, die 2008 in den USA an den Start ging, konkurriert auf einem schrumpfenden Markt.

EnBW baut großen Nordsee-Windpark mit kanadischem Investor

Der Energiekonzern EnBW wird den Nordsee-Windpark "Hohe See" gemeinsam mit dem kanadischen Co-Investor Enbridge bauen. "Das kanadische Energieinfrastruktur-Unternehmen Enbridge Inc. übernimmt 49,9 Prozent der Anteile an EnBW Hohe See, EnBW behält die restlichen 50,1 Prozent", teilte das Unternehmen mit.

Übernahme von Wolfspeed durch Infineon gescheitert

Die geplante Übernahme des US-Unternehmens Wolfspeed durch Infineon ist geplatzt. Die Wolfspeed-Muttergesellschaft Cree teilte mit, sie habe den 850 Millionen US-Dollar schweren Deal mit dem deutschen Halbleiterhersteller wegen US-Sicherheitsbedenken abgesagt. Ein Scheitern der Transaktion hatte sich zuletzt abgezeichnet.

China bremst Volkswagen-Konzernabsatz im Januar aus

Der einstige Wachstumstreiber China hat Volkswagen zu Jahresbeginn ausgebremst. Der Konzern verkaufte im Januar weltweit 813.700 Fahrzeuge und damit 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Deutlich bemerkbar machte sich dabei der 14-prozentige Rückgang in China. Außerhalb Chinas verzeichnete der Konzern ein Wachstum von 4,9 Prozent.

Absatz von Marke VW geht im Januar um fast 5 Prozent zurück

Volkswagen ist etwas schwächer ins neue Jahr gestartet. Die Marke VW übergab im Januar 2017 weltweit 495.900 Fahrzeuge an Kunden, das waren 4,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Rückgang sei ausschließlich auf Sondereffekte im Hauptmarkt China zurückzuführen, wird Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann in der Mitteilung des Wolfsburger Konzerns zitiert.

Südzucker-Tochter Agrana schließt Barkapitalerhöhung ab

Die Agrana Beteiligungs AG hat ihre Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche rund 1,42 Millionen neuen Aktien seien platziert worden, teilte die Südzucker-Tochter mit. Der Bruttoemissionserlös betrage 142 Millionen Euro. Agrana will den Erlös zur Finanzierung des Wachstums, auch durch Akquisitionen, verwenden.

Gewerkschaften sehen Chancen in Fusion von Opel und PSA

Die Arbeitnehmervertreter sehen in einer möglichen Fusion von Opel und der französischen PSA-Gruppe auch positive Aspekte. "Die europäischen Arbeitnehmervertretungen sehen auch Chancen in der Schaffung des zweitgrößten Automobilherstellers in Europa, um die Herausforderungen des Umbaus der europäischen Automobilindustrie zu gestalten", heißt es einer gemeinsamen Mitteilung der IG Metall, des Gesamtbetriebsrats und des Europäischen Betriebsrats von Opel.

Deutsche Privatbanken wollen freiwillige Einlagensicherung einschränken

Die deutschen Privatbanken wollen ihre freiwillige Einlagensicherung reformieren. Nach den Worten von Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbandes BdB, plant der BdB-Vorstand, den Schutz künftig auf private Kunden zu konzentrieren. "Wir wollen jetzt die Kräfte bündeln und die Finanzkraft des Einlagensicherungsfonds für jene Kunden stärken, die tatsächlich des Schutzes bedürfen", heißt es in einer Erklärung.

Deutsche Rohstoff: Wert der Öl- und Gasreserven steigt um 120 Prozent

Nachdem die Deutsche Rohstoff AG am Donnerstag eine Gewinnwarnung für das abgelaufene Geschäftsjahr abgegeben hat, die den Aktienkurs massiv belastet hat, stellt das Unternehmen nun die deutlich höhere Bewertung von Öl- und Gasreserven ihrer US-Töchter Cub Creek Energy und Elster Oil & Gas heraus.

Rheinmetall und Raytheon kooperieren bei Verteidigungstechnik

Der Technologiekonzern Rheinmetall hat mit dem US-Rüstungshersteller Raytheon eine globale Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungstechnik vereinbart. Die beiden Unternehmen wollen insbesondere in den Bereichen Luftverteidigung, Kampffahrzeuge, Waffen bzw. Munition, Cyber Defence sowie im Bereich Simulation und Ausbildung eng zusammenarbeiten, wie die Rheinmetall AG mitteilte.

Astrazeneca-Brustkrebsmittel zeigt in Studie positive Ergebnise

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat positive Ergebnisse einer klinischen Studie der Phase III für sein Brustkrebsmedikament Lynparza bekanntgegeben. Patienten mit metastasenbildendem Brustkrebs, die mit dem Medikament behandelt wurden, "zeigten eine statistisch signifikante und klinisch relevante Verbesserung" im Vergleich mit Patienten, die Chemotherapie erhielten, teilte Astrazeneca mit.

Essilor will deutlich mehr Dividende zahlen

Die Essilor International SA hat ihr im Jahresverlauf zweimal gestutztes Umsatzziel geschafft. Der Gewinn nach Dritten wuchs um 7,4 Prozent, wie der Brillenglas- und Kontaktlinsenhersteller mitteilte. An dieser Entwicklung will das Unternehmen seine Aktionäre mit einer um 35 Prozent höheren Dividende teilhaben lassen.

Ford hält an Milliardeninvestitionen in mexikanische Werke fest

Der US-Autokonzern Ford hält trotz der Absage an ein neues Werk in Mexiko an bereits länger geplanten Milliardeninvestitionen in dem Land fest. Die im Jahr 2015 angekündigten neuen Fabriken in den Bundesstaaten Guanajuato und Chihuahua würden wie vorgesehen gebaut, sagte der Chef von Ford Mexiko, Gabriel Lopez, vor Journalisten. Der Konzern gebe dafür etwa 2,5 Milliarden US-Dollar aus.

Gericht erklärt insolvente Reederei Hanjin Shipping bankrott

Die insolvente südkoreanische Reederei Hanjin Shipping wird abgewickelt. Ein Gericht in Seoul erklärte die Reederei für bankrott und ordnete die Liquidierung der verbliebenen Vermögenswerte an. Die einst siebtgrößte Reederei der Welt mit bis zu 7.000 Beschäftigten steht seit August unter Konkursverwaltung und hat seitdem mit nur ein paar Dutzend Mitarbeitern Schiffe, Beteiligungen an Seehäfen und andere Vermögenswerte verkauft.

Samsung beauftragt weiteren Akkulieferanten - Kreise

Samsung Electronics will keine Wiederholung des 2016 erlebten Akku-Desasters und will daher offensichtlich einen dritten Lieferanten für diesen Bestandteil seiner Smartphones beauftragen. Angaben mit den Plänen vertrauter Personen zufolge soll auch eine Sony-Tochter Lithium-Ionen-Batterien für das nächste Flaggschiff, das Galaxy S8, liefern.

