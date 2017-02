Frankfurt - Deutsche Renten zeigten sich nach einem schwächeren Januar zuletzt wieder erholt, zu überwinden, so die Analysten der Helaba.Unterstützung sei vom US-Anleihemarkt gekommen. Die Anleger seien dort in Wartestellung gegangen. Es herrsche Unsicherheit sowohl über den fiskalpolitischen als auch den geldpolitischen Kurs. Die Inflationserwartungen für den Euroraum, die im letzten Quartal einen markanten Anstieg verzeichnet hätten, würden sich seit Jahresbeginn seitwärts bewegen. Die Gelassenheit der Anleger hänge ebenfalls mit der unverändert niedrigen Kerninflationsrate von 0,9% zusammen. Diese ermögliche der EZB den Lockerungskurs fortzusetzen. Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich und damit einhergehende Risiken für den Zusammenhalt der Währungsunion würden sich in erhöhten Risikoaufschlägen im Euroraum widerspiegeln. Bundesanleihen würden vom altbekannten Safe Haven-Effekt profitieren. (17.02.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...