Düsseldorf - In der kommenden Woche läuft der Primärmarkt für Staatsanleihen der Eurozone auf Sparflamme, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden mit Emissionen von insgesamt nur rund 5 Mrd. EUR rechnen. Dem stünden Rückzahlungen in Höhe von 51 Mrd. EUR gegenüber. Den Anfang mache bereits am Montag die Slowakei mit einer kleineren Aufstockung zweier Anleihen mit Fälligkeiten in den Jahren 2026 und 2029. Am Mittwoch folge die deutsche Finanzagentur und erhöhe den Umlauf der 2044 fälligen Bundesanleihe um 1 Mrd. EUR. Am Donnerstag schließlich stocke Italien sowohl die im Dezember 2018 fällige CZT als auch ILBs auf. Die Auktionsdetails würden am Montagabend bekanntgegeben.

