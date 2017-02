Kommende Woche trifft sich Kanzlerin Merkel mit IWF-Chefin Lagarde. Es soll lediglich um "allgemeinen Austausch" gehen. Dennoch rechnet die Bundesregierung mit einer Beteiligung des IWF an der Griechenland-Rettung.

Die Bundesregierung rechnet weiter mit einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an der Rettung Griechenlands. Vor einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit IWF-Chefin Christine Lagarde am kommenden Mittwochnachmittag in Berlin sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums, dass es weiter Ziel sei, dass der IWF mit Expertise als auch Finanzmitteln an Bord bleibe. Nach Darstellung einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...