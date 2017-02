Die türkische Religionsbehörde Diyanet soll sechs Imame aus Deutschland abgezogen haben. Grund seien die Spitzel-Vorwürfe gegen den Moscheeverband Ditib. Sie sollen Anhänger der Gülen-Bewegung denunziert haben.

Im Zusammenhang mit den Spitzel-Vorwürfen gegen den Moscheeverband Ditib hat die türkische Religionsbehörde Diyanet nach eigenen Angaben insgesamt sechs Imame aus Deutschland abgezogen. Diese Geistlichen hätten ihre Kompetenzen überschritten, sich aber nicht strafbar gemacht, betonte Diyanet-Präsident Mehmet Görmez am Freitag in Ankara. Betroffen seien auch jene Imame, deren Wohnungen am Mittwoch durchsucht wurden. ...

