Ab sofort bietet real,- in seinem Onlineshop mehr als fünf Millionen Produkte an. Ermöglicht wurde das durch die vollständige Integration des bisherigen Hitmeister-Onlineauftritts. Dadurch bietet die real,- Webseite zudem externen Onlinehändlern eine Marktplatzfunktion.



Mit der Übernahme des Onlinemarktplatzes Hitmeister im April 2016 hat real,- einen wichtigen Grundstein bei der konsequenten Weiterentwicklung des Thema E-Commerce gelegt. Bisher wurden sowohl die Webseite von Hitmeister als auch der real,- Onlineauftritt autark geführt. Jetzt wurden die Onlineshops zusammengeführt: Hitmeister.de ist seit dem 15. Februar 2017 unter der neuen Adresse real.de zu finden. Wissen und Erfahrungen wurden gemeinsam genutzt, konkretisiert und ausgearbeitet - entstanden ist eine kundenorientierte Webseite mit einem großen Produktangebot und vielen Serviceangeboten für Händler und Kunden. "Die Zusammenlegung und der Aufbau eines neuen Internetauftritts bringen durchweg Vorteile - für unsere Lieferanten und Händler, als auch für die Kunden des bisherigen real,- Onlineshops und des Hitmeister-Marktplatzes", sagt real,- Geschäftsbereichsleiter New Business / E-Commerce Jan-Philipp Blome. So bieten die langjährige e-Commerce und Online-Marketing Erfahrung von Hitmeister zusammen mit der großen Reichweite und Markenbekanntheit von real,- die besten Voraussetzungen für Endkunden, Händler und Lieferanten ein ideales und einzigartiges Angebot zu schaffen. Aufgrund der Einkaufsstärke von real,- im Direktverkauf profitieren die Kunden zusätzlich von attraktiven Preisen. "real,- ist eine starke Marke mit hohem Bekanntheitsgrad, dadurch können wir deutlich schneller wachsen, als es mit der Marke Hitmeister.de allein möglich gewesen wäre", erläutert Dr. Gerald Schönbucher, CEO und Gründer von Hitmeister.



Große Auswahl und vielfältige Bezahlmöglichkeiten



Hitmeister bringt bei dem Zusammenschluss insbesondere die technischen Aspekte mit. So verfügt der Kölner Onlinemarktplatz zum Beispiel über ein eigenes Produktinformationssystem. Künftig sind unter real.de über 5,5 Millionen Produkte, aufgeteilt in 5000 Kategorien, erhältlich. Davon bietet real,- rund 50.000 Artikel im eigenen Namen an. Einige Produkte können online bestellt und anschließend im Wunsch-real,- Markt abgeholt werden. In diesem Zuge der Zusammenführung wurde dem Onlineshop auch ein neues, frisches Design verliehen, das zudem noch anwenderfreundlicher und für die mobile Nutzung optimiert worden ist. Mit dem Übergang zum neuen System ändert sich auch das Geschäftsmodell. Bisher war real.de ein reiner Onlineshop, jetzt fungiert die Webseite auch als Marktplatz. Neben real,- selbst können auch andere Händler über die Webseite Produkte anbieten.



Zudem warten auf die Kunden exklusive Payback-Vorteile. "Auf alle Artikel im Onlineshop können Payback-Punkte gesammelt werden", berichtet Jan-Philipp Blome. Perspektivisch können Kunden auch mit den gesammelten Payback-Punkten bezahlen. Ein weiteres Highlight des neuen Online-Marktplatzes sind die über 1.000 redaktionell erstellten Ratgeber zu Produktkategorien. "Diesen Service haben wir für den neuen Internetauftritt weiter ausgebaut und werden dies auch in Zukunft forcieren", so Dr. Gerald Schönbucher. Ein weiterer Vorteil ist das Angebot vieler verschiedener Bezahlmöglichkeiten. Neben PayPal, Kreditkarte oder Lastschriftverfahren werden sieben weitere Bezahlmethoden angeboten. Außerdem ist mittels Online-Ident-Verfahren eine Null Prozent Finanzierung für Kunden möglich, ohne das Haus verlassen zu müssen.



Beim Zusammenschluss von Hitmeister und real,- wurden einzelne Stärken und e-Commerce-Know-how gebündelt, so dass von der Logistik über die Angebotsvielfalt bis hin zum Digital-Marketing ein Onlinemarktplatz entstanden ist, der im wettbewerbsintensiven Online-Geschäft punktet und sowohl für Händler, als auch für Endkunden einen absoluten Mehrwert bietet.



