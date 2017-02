Die Deutsche Bank hat einen neuen Großaktionär aus China. Das chinesische Unternehmens- und Finanz-Konglomerat HNA Group meldete am Freitag eine Beteiligung von 3,04 Prozent an dem größten deutschen Geldhaus. Das Aktienpaket hat einen Wert von rund 750 Millionen Euro. Die Chinesen erwägen, später noch mehr Geld in die Deutsche Bank zu stecken.

