Das neue Manifest, das Facebook-Chef Mark Zuckerberg vorgelegt hat, ist blumig und voller Worthülsen. Trotzdem ist es wichtig. Endlich übernimmt der Herr über fast zwei Milliarden Nutzer Verantwortung. Ein Kommentar.

Es gibt diese Momente, da zeigt sich, dass Mark Zuckerberg gerade einmal 32 Jahre alt ist. Zwei Tage nach der US-Wahl im November, die den Republikaner Donald Trump ins Weiße Haus beförderte, war ein solcher Moment. Da saß der Facebook-Chef auf der Bühne und redete die gesellschaftliche Verantwortung seiner Plattform klein.

Die Idee, Fake-News auf Facebook hätten das Wahlergebnis beeinflusst, sei "verrückt", so Zuckerberg. Der für das Entstehen von Echokammern verantwortlich gemachte Newsfeed könne immer verbessert werden, doch tatsächlich gebe es bei Facebook eine größere Vielfalt an Informationen als bei traditionellen Medien. "Die Menschen sind schlau und sie verstehen, was wichtig für sie ist."

Inzwischen hat der Gründer seine Haltung überdacht. Zuckerbergs neues politisches Manifest "Building Global Community" mag im üblichen, übertrieben-euphorischen Duktus verfasst sein, den Nörgler allen selbsterklärten Weltverbesserern von der US-Westküste oft zurecht vorwerfen. Doch es zeigt, dass der Facebook-Chef sich bemüht, der wachsenden gesellschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...