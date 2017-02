Der geplante Opel-Verkauf ist aus Sicht der Bundesregierung schon weit gediehen. Jetzt geht es Merkel & Co. darum, für die Werke und Jobs des Autobauers in Deutschland möglichst viel herauszuholen.

Die Bundesregierung geht von einer Übernahme von Opel durch den französischen Autokonzern PSA Peugeot Citroën aus.

Die Vertragsverhandlungen in den Unternehmen seien "relativ weit fortgeschritten", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Daher gehe Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) von einem Zusammenschluss ...

