Es geschieht Unrecht in der Welt, aber es ist möglich, etwas dagegen zu unternehmen! Das ist die Botschaft der Autorin, Produzentin und Regisseurin Angela Linders, die sie vor allem Kindern mit auf den Weg geben möchte. Um diesen Gedanken spielerisch zu vermitteln, hat sie eine multimediale, interaktive Abenteuerwelt entwickelt: DAS LEBEN IST JIPPIE!



Dreh- und Angelpunkt ist das Webportal www.jippie.life mit der Poetischen Tankstelle. Von hier aus starten spannende internationale Abenteuer, die die Kinder interaktiv und spielerisch mit einbinden. Hauptprotagonisten sind Tarek und Freia. Die beiden Freunde kommen einer internationalen Verbrecherbande auf die Spur, die außerordentlich wertvolle antike Artefakte stiehlt und wichtige Naturressourcen bedroht. Gemeinsam mit ihrem Hund Kito und dem Expeditionsfahrzeug "Magic Moggie" reisen die beiden Kinder durch die ganze Welt, um den Bösewichten das Handwerk zu legen. Dabei lernen sie Gleichaltrige aus vielen Ländern und Kulturen kennen.



Spannend und mitreißend werden die jungen Spieler in unsere multikulturelle Welt eingeführt. Spielerisch wird ihnen Wissen über verschiedene Kulturen sowie über Tiere und Naturwunder unseres Planeten vermittelt. Die Abenteuer weisen den Kindern einen Weg, auf dem sie selbst entdecken können, wie schön es ist Freunde aus unterschiedlichen Kulturen zu haben und das Leben mit ihnen zu teilen. Werte wie Solidarität, Hilfsbereitschaft und Offenheit sind tragende Elemente der Abenteuer und zeigen: DAS LEBEN IST JIPPIE!



Sie sind herzlich zum Launch-Event am 14. März um 18:00 Uhr im Kino im Künstlerhaus Hannover, Sophienstr. 2, 30159 Hannover eingeladen.



Die Produzentin, Schauspieler, beteiligte Kinder, Grafiker sowie Programmierer der Online-Spiele und digitalen Umsetzung des Webportals stehen für Interviews zur Verfügung.



