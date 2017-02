BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der möglichen Übernahme des Autoherstellers Opel durch die französische PSA-Gruppe hat Kanzlerin Angela Merkel den deutschen Beschäftigten Unterstützung zugesagt. "Wir werden alles, was wir politisch tun können, dafür tun, dass die Arbeitsplätze und die Standorte in Deutschland gesichert sind", sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin.

Die Gespräche seien im Gange, sagte Merkel. Innerhalb der Bundesregierung laufe die Koordinierung über Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig.

Die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums betonte bei einer anderen Pressekonferenz, die Bundesregierung versuche, "mit den Beteiligten weiter im Gespräch zu bleiben" und habe noch einmal ihre Erwartungshaltung deutlich gemacht, was Standortsicherung, Arbeitsplatzsicherung und den Erhalt betrieblicher Vereinbarungen angehe. Die Verhandlungsprozesse innerhalb der Firmen seien "relativ weit fortgeschritten", konstatierte Ministeriumssprecherin Tanja Alemany.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2017 08:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.