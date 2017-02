NEW YORK (Dow Jones)--Abwärts dürfte es an der Wall Street zum Start am Freitag gehen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes fallen um 0,2 Prozent. Nachdem die mehrtägige Rekordjagd am Vortag seine Dynamik verloren hat, stehen die Börsenampeln nun auf Rot. Zudem dürfte das Volumen wegen des verlängerten Wochenendes ausdünnen; am Montag bleibt der Handel feiertagsbedingt geschlossen, was sicherheitsorientierte Anleger zusätzlich zu Verkäufen treiben könnte.

Einen Dämpfer am Vortag erbrachten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die nicht auf eine rasche Steuerreform hindeuteten. Einige Teilnehmer rechnen nun mit einer längeren Durststrecke und argwöhnen, die Rally sei übertrieben gewesen. Andere sagen indes, die "Trump-Rally" werde demnächst wieder Fahrt aufnehmen.

Unternehmensseitig steht Kraft Heinz im Fokus. Der Lebensmittelkonzern hat seinem europäischen Wettbewerber Unilever ein Angebot für einen Zusammenschluss gemacht. Zwar habe Unilever abgelehnt, doch Kraft Heinz verfolge sein Ziel weiter, so der US-Konzern. Anleger sehen für beide Seiten das Positive an dem Projekt: Für Kraft Heinz geht es vorbörslich 5 Prozent nach oben, in Amsterdam steigen Unilever um 10 Prozent.

Truecar steigen nach Zahlen zweistellig

Die Aktie von Truecar macht einen Sprung um 15 Prozent, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen ausgewiesen hat. Zudem hob das Unternehmen, das online Informationen zum Automarkt liefert, den Ausblick an.

Für Arista Networks geht es vorbörslich um 8,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen profitiert weiter von der starken Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und übertraf im Berichtsquartal die kursierenden Analystenschätzungen. Zudem hob Arista den Ausblick an.

Für die Deere-Aktie geht es um 2,9 Prozent nach oben. Der Landtechnik-Konzern hat seinen operativen Gewinn im ersten Geschäftsquartal um fast die Hälfte gesteigert. Weniger gut kommen die Zahlen des Nahrungsmittelherstellers Campbell Soup an. Die Aktie sinkt um 0,8 Prozent.

Ölpreis kommt zurück

Der Ölpreis tendiert aktuell leichter, nachdem die vergangenen Tage sehr wechselhaft verliefen. Einerseits sind die Reserven in den USA kräftig gewachsen, andererseits setzen viele Teilnehmer auf weitere Förderbeschränkungen der Opec. Sollten diese zu Preissteigerungen führen, ist wieder mit einem Anschwellen der US-Produktion und damit einer möglichen Neutralisierung bei den Preisen zu rechnen. Das Barrel der Sorte WTI verliert 0,4 Prozent auf 53,14 Dollar, Brent geht 0,6 Prozent leichter um.

Der Dollar kann einen kleinen Teil des unlängst verlorenen Terrains wiedergewinnen. Zuletzt hatten die politischen Unsicherheiten in den USA die heimische Währung belastet. Nun fällt der Euro leicht auf 1,0646 Dollar nach einem Tageshoch bei rund 1,0680 Dollar. Impulse sind aktuell nicht in Sicht.

Die Vorsicht der Anleger und die Suche nach Sicherheit spiegelt sich am Gold- und Rentenmarkt. Der Goldpreis rückt um weitere 0,2 Prozent vor auf 1.242 Dollar je Feinunze. Bei den zehnjährigen Anleihen drücken steigende Notierungen die Renditen um 3 Basispunkte auf 2,42 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 -0,8 1,20 -0,8 5 Jahre 1,91 -2,7 1,93 -1,6 7 Jahre 2,22 -3,2 2,26 -2,3 10 Jahre 2,42 -2,8 2,45 -2,5 30 Jahre 3,02 -2,9 3,05 -4,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0646 -0,25% 1,0672 1,0675 +1,2% EUR/JPY 120,1543 -0,66% 120,9559 120,85 -2,3% EUR/CHF 1,0638 -0,07% 1,0646 1,0656 -0,7% EUR/GBP 0,8568 +0,33% 0,8539 1,1710 +0,5% USD/JPY 112,85 -0,44% 113,35 113,23 -3,5% GBP/USD 1,2425 -0,57% 1,2497 1,2500 +0,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,14 53,36 -0,4% -0,22 -2,8% Brent/ICE 55,32 55,65 -0,6% -0,33 -3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,93 1.239,08 +0,2% +2,85 +7,9% Silber (Spot) 18,03 18,10 -0,4% -0,07 +13,2% Platin (Spot) 1.013,40 1.013,00 +0,0% +0,40 +12,2% Kupfer-Future 2,70 2,72 -0,8% -0,02 +7,6% ===

