Unterföhring (ots) - Am Sonntagabend ab 19.30 Uhr dürfen sich Fußballfans bei "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" diesmal auf spannende Talk-Gäste aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga freuen.



Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt unter anderem Stefan Reuter. Der Welt- und Europameister ist seit Ende 2012 Manager des FC Augsburg und hat die Schwaben in dieser Zeit fest in der Bundesliga etabliert. Seit der für viele überraschenden Entlassung von Trainer Dirk Schuster gegen Ende der Hinrunde, konnten die Augsburger unter Manuel Baum zuletzt zehn Punkte in sechs Spielen einfahren. Am Freitagabend empfangen Reuter und der FCA die Werkself von Bayer 04 Leverkusen.



Außerdem ist am Sonntagabend Frank Schmidt zu Gast. Der 43-jährige Trainer des 1. FC Heidenheim verkörpert wie kein anderer die Erfolgsgeschichte der Schwaben. Als Spieler trug er zum Aufstieg von der Verbands- in die Oberliga bei. Im Sommer 2007 übernahm er dann das Traineramt und konnte den Klub seitdem von der fünftklassigen Oberliga ins aktuell obere Tabellendrittel der 2. Bundesliga führen. Am Freitagabend empfängt er mit seiner Mannschaft den VfB Stuttgart.



Komplettiert wird die Runde von Carli Underberg, Vize-Sportchef bei BILD, und Sky Moderatorin Jessica Kastrop, die am Samstagnachmittag in Berlin durch die Sky Bundesliga-Sendung führt.



"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04 (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 9958 68 83 thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland