Die Gewalt ist in Frankreichs Vorstädten allgegenwärtig. Im Großraum Paris kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron will mehr Polizei und fordert "Null-Toleranz".

In der Debatte um Gewalt in Frankreichs Vorstädten fordert der unabhängige Präsidentschaftsanwärter Emmanuel Macron "Null-Toleranz" gegenüber Straftätern. Polizei und Gendarmerie müssten zudem zusammen 10 000 neue Stellen bekommen, sagte der frühere Wirtschaftsminister der französischen Tageszeitung "Le Figaro" am Freitag.

Macron, der als einer der Favoriten im Präsidentschaftsrennen

