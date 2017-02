Fonds 2017: Entwicklungen, Wachstumsimpulse und Trends

Zu Beginn eines jeden Börsenjahres sind Prognosen und Jahresausblicke stets interessant, insbesondere im Hinblick auf aussichtsreiche Anlageprodukte. So schwierig stichhaltige Analysen sind, weisen doch bestimmte Entwicklungen in Weltwirtschaft und Politik, voraussichtliche Entscheidungen der Zentralbanken und andere Faktoren in eine bestimmte Richtung. Davon ausgehend zeichnen sich Trends ab, die bei der Wahl von Fonds von Bedeutung sein können.

Börsenjahr 2017: globale Entwicklungen und mögliche Auswirkungen auf die Märkte

Die Finanzmarktentwicklungen sind stark beeinflusst von der Schnittmenge politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen, besonders in der Eurozone. Eine große Rolle spielen Anlegererwartungen im Hinblick auf die Stabilität der EU. Sofern sich die Ängste der Anlegergemeinde nicht verdichten, gehen Analysten weiterhin von Wachstum auf den Märkten aus. Nach den für die EU problematischen Referenden in Großbritannien und Italien, richtet sich der Fokus im aktuellen Jahr 2017 auf die Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Die Frage lautet, ob europafreundlich oder europaskeptisch gewählt wird. Wichtig für eine stabile EU und damit stabile Marktentwicklungen wäre zudem die Einigung der Mitglieder auf eine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik. Zudem spielen die Auswirkungen des Brexit eine Rolle. Hier gilt es, im Auge zu behalten, ob dieser eine Rezession nach sich zieht und die finanzielle Stabilität des europäischen Wirtschaftsraums bedroht.

Den vollständigen Artikel lesen ...