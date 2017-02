Und wieder einer weniger.



Merck (WKN:659990) verkündete am Dienstag, man habe die klinische Studie des Medikamentes Verubecestat in Phase 2/3 abgebrochen. Das ist das zweite Mal in zwei Monaten, dass ein großer Medikamentenhersteller bei einer Krankheit, für die es noch immer keine effektive Behandlung gibt, klinisch scheitert. Eli Lilly (WKN:858560) meldete im November für Solanezumab bei der Behandlung von Alzheimer ebenfalls enttäuschende Ergebnisse.



Warum sind diese Medikamente nicht effektiv? Könnte ein weiterer Kandidat aus der Pipeline einspringen?

Was hier nicht funktioniert

Das Medikament von Merck hemmt das Enzym, das das Beta-Amyloid-Vorläuferprotein 1 spaltet. Dieses Enzym, kurz BACE1, ist bei der Herstellung von Amyloid-Beta mitbeteiligt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...