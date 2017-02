Die Allianz-Aktie steigt heute erneut und notiert damit auf dem Niveau des 12-Monats-Hochs (162,90 Euro). Allianz-Chef Oliver Bäte schließt größere Übernahmen für Europas größten Versicherer trotz des milliardenschweren Aktienrückkaufs nicht aus. "Wir sind so stark aufgestellt - wir können beides", sagte der Chef des Dax-Konzerns am Freitag bei der Bilanzvorlage in München....

Den vollständigen Artikel lesen ...