In vielen Ländern sind die Renditen von Staatsanleihen in den letzten Wochen deutlich gestiegen - aber in Deutschland nicht. Anscheinend gelten Bundesanleihen als sicherster Hafen, der die Anleger vor möglichen Turbulenzen nach den Wahlen in Frankreich, Holland und eventuell auch Italien ebenso schützt wie vor einer massiven Staatsverschuldung unter Trump.Seit Monatsfrist ist die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen nur um 3 Basispunkte (ein Basispunkt entspricht 0,01 %) auf 0,34% geklettert, während die Bondzinsen in Frankreich um 24 Basispunkte auf 1,01% zugelegt haben, in Italien - wo Wahlen in diesem Jahr zwar wahrscheinlich, aber noch nicht sicher sind - sogar um 26 Punkte auf 2,12% und in den Niederlanden um 21 Basispunkte auf 0,64%. In den USA sind die Renditen um 0,13 Prozentpunkte auf 2,46% gestiegen und liegen damit so weit über der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...