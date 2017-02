Bad Marienberg - Nachdem die irakische Armee den Ostteil der Stadt Mossul von der Terrormiliz "Islamischer Staat" zurückerobert hat, steht in Kürze die Offensive auf den westlichen Stadtteil bevor, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der EU-Kommissar für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Christos Stylianides, appellierte heute (Freitag) aus diesem Anlass an die Konfliktparteien, die Zivilbevölkerung zu schützen und ihr Fluchtwege in sichere Gebiete einzuräumen.

